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Алаба не намерен завершать карьеру

Защитник восстанавливается согласно плану.
Сегодня, 19:39
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

Защитник Реала Давид Алаба не рассматривает вариант с завершением карьеры, утверждает Фабрицио Романо.

Инсайдер назвал последние слухи о возможном уходе австрийа из футбола нонсенсом.

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По его словам, Алаба сейчас восстанавливается четко по плану, более того, врачи довольны прогрессом защитника.

Однако сроки восстановления Давида остались неизвестными, но по крайней мере, он точно вернется на футбольное поле.

Ранее также сообщалось, что Милан намерен перехватить талантливого игрока у Реала.

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