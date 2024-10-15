Алаба не намерен завершать карьеру

Защитник Реала Давид Алаба не рассматривает вариант с завершением карьеры, утверждает Фабрицио Романо.

Инсайдер назвал последние слухи о возможном уходе австрийа из футбола нонсенсом.

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По его словам, Алаба сейчас восстанавливается четко по плану, более того, врачи довольны прогрессом защитника.

Однако сроки восстановления Давида остались неизвестными, но по крайней мере, он точно вернется на футбольное поле.

Ранее также сообщалось, что Милан намерен перехватить талантливого игрока у Реала.

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