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Милан попытается перехватить у Реала талантливого хавбека

Франко Мастантуоно очень нужен европейским грандам.
Сегодня, 19:12
Франко Мастантуоно / Getty Images
Франко Мастантуоно / Getty Images

Милан намерен побороться за хавбека Ривер Плейта Франко Мастантуоно, пишет SportMediaset.

Талантливый аргентинец уже давно находится на радарах европейских грандов, за ним следят Арсенал, Барселона и Челси. Однако безусловным фаворитом является Реал.

Несмотря на такую конкуренцию, Милан готов попробовать убедить игрока. Его отступные составляют 41 млн евро, но их можно разбить на два платежа.

Кроме того, что является огромным плюсом для "россонери" у Мастантуоно есть итальянский паспорт. Именно на родственные связи в Италии и рассчитывает Милан.

Ранее также сообщалось, что МЮ попробует побороться за еще одного защитника Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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