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Фати определился со своим будущим в Барселоне

Испанский футболист является игроком ротации у действующего тренера.
Сегодня, 20:50
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Футболист сборной Испании Ансу Фати намерен закрепиться в Барселоне.

Как сообщает издание Diario Sport, футболист намерен доказать главному тренеру команды Ханси Флику свою значимость.

Фати не хотел бы покидать испанский гранд.

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В прошлом сезоне Ансу играл в аренде за Брайтон. В текущем розыгрыше он выступает за Барселону, но на его счету три матча (51 минута).

Контракт игрока с каталонцами рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ нацелился на юную звезду Барселоны.

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