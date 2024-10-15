Фати определился со своим будущим в Барселоне
Испанский футболист является игроком ротации у действующего тренера.
Футболист сборной Испании Ансу Фати намерен закрепиться в Барселоне.
Как сообщает издание Diario Sport, футболист намерен доказать главному тренеру команды Ханси Флику свою значимость.
Фати не хотел бы покидать испанский гранд.
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В прошлом сезоне Ансу играл в аренде за Брайтон. В текущем розыгрыше он выступает за Барселону, но на его счету три матча (51 минута).
Контракт игрока с каталонцами рассчитан до 2027 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ нацелился на юную звезду Барселоны.
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