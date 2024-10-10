ПСЖ нацелился на юную звезду Барселоны

Пау Кубарси может перебраться во Францию.

Испанский защитник Барселоны Пау Кубарси попал на радары скаутов французского ПСЖ. Об этом пишет издание Fichajes.net.

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По данным источника, интерес в этом переходе проявляет лично главный тренер парижан Луис Энрике, которых он хочет видеть испанца в своей команде.

Следует отметить, что в сезоне 2024/25 Пау Кубарси провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей.

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