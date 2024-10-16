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Ювентус исполнил мечту юного фаната, страдающего от проблем со зрением

Умберто стал участником акции, результатом которого стали билеты на матч.
Сегодня, 10:37
Преданный фанат Ювентуса - Умберто
Преданный фанат Ювентуса - Умберто

Туринский Ювентус провел классную акцию для своего преданного фаната.

Мальчик Умберто имеет проблемы со зрением, но всегда поддерживает итальянский клуб. Блогер mdmotivator вместе с "бьянконери" организовали ему возможность встретиться с командой. 

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Mdmotivator встретил Умберто на улице и предложил ему на выбор 1000 евро или мяч.

Мальчик не хотел брать ни тот, ни другой подарки, говоря, что деньги он потратит, а дома у него уже есть три мяча. После совета от родителей, он выбрал мяч и получил билеты на матч Ювентуса.

Умберто посмотрел поединок вживую, сфотографировался с игроками, а также главным тренером команды Тиаго Моттой.

Ранее сообщалось, что сын Марсело невероятным финтом "унизил" легендарного бразильца.

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