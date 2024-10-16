Ювентус исполнил мечту юного фаната, страдающего от проблем со зрением

Умберто стал участником акции, результатом которого стали билеты на матч.

Туринский Ювентус провел классную акцию для своего преданного фаната.

Мальчик Умберто имеет проблемы со зрением, но всегда поддерживает итальянский клуб. Блогер mdmotivator вместе с "бьянконери" организовали ему возможность встретиться с командой.

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Mdmotivator встретил Умберто на улице и предложил ему на выбор 1000 евро или мяч.

Мальчик не хотел брать ни тот, ни другой подарки, говоря, что деньги он потратит, а дома у него уже есть три мяча. После совета от родителей, он выбрал мяч и получил билеты на матч Ювентуса.

Умберто посмотрел поединок вживую, сфотографировался с игроками, а также главным тренером команды Тиаго Моттой.

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