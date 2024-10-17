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Полузащитник сборной Украины может бесплатно перебраться в Ла Лигу

Дмитрий Крыськив может перебраться в Бетис.
Сегодня, 10:28
Дмитрий Крыськив / Getty Images
Дмитрий Крыськив / Getty Images

Дебютант сборной Украины Дмитрий Крыськив может перебраться в испанскую Ла Лигу. Полузащитником интересуется Бетис Об этом пишет издание GolDigital.

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По информации издания, Бетис проявляет интерес к хавбеку мадридского Реала Дани Себальос, но "сливочные" не настроены отпускать испанца. Альтернативным вариантом для Бетиса является кандидатура Дмитрия Криськива.

Стоит отметить, что уже 31 декабря 2024 года заканчивается контракт Криськива с Шахтером, поэтому Бетису он может добраться совершенно бесплатно.

Напомним, Крисков является воспитанником Шахтера.В этом сезоне Дмитрий сыграл за "горняков" 9 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Бетис Дмитрий Крыськив

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