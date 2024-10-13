iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер вошел в десятку самых дорогих клубов вне топ-5 чемпионатов

Донецкий клуб занял седьмую строчку в рейтинге.
Сегодня, 01:06

Портал СIES опубликовал на своем сайте рейтинг самых дорогих клубов вне топ-5 европейских чемпионатов.

В списке нашлось место и донецкому Шахтеру, который занял седьмую строчку с составом, который оценили в 265 миллионов евро.

В тройку вошли три представителя португальской лиги. Возглавила топ Бенфика Анатолия Трубина со стоимостью состава 483 млн евро.

Всего лишь на 10 млн евро дешевле Спортинг, а замкнул тройку Порту, которому не хватило лишь 1 млн евро, чтобы «пробить» трансферную стоимость состава в 400 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер заинтересован в игроке из непривычного чемпионата.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

Статьи по теме

Срна высказался о неудачном старте сезона для Шахтера в Лиге чемпионов и УПЛ Срна высказался о неудачном старте сезона для Шахтера в Лиге чемпионов и УПЛ
Шахтер заинтересовался игроком из боснийского чемпионата Шахтер заинтересовался игроком из боснийского чемпионата
Судаков - о своем историческом покере: Надеюсь, что такой настрой удастся перенести на игру за сборную Судаков - о своем историческом покере: Надеюсь, что такой настрой удастся перенести на игру за сборную
Судаков устроил феерию, оформив покер, а Шахтер разгромил ЛНЗ Судаков устроил феерию, оформив покер, а Шахтер разгромил ЛНЗ
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Испании, Португалии, поединок Украины в отборе на Евро
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Европа01:06
Шахтер вошел в десятку самых дорогих клубов вне топ-5 чемпионатов
Лига наций00:50
Роналду сфотографировался с фанатом, выбежавшим на поле после его гола
Европа00:37
Отец лидера Милана подтвердил, что его сын мог перейти в Барселону
Лига наций00:22
Испания повторила свой рекорд Лиги наций, ранее установленный в матче против Украины
Вчера, 23:56
Лига наций23:56
Испания в первом домашнем матче после Евро победила Данию
Лига наций23:52
Лига наций-2024/25: Хорватия одолела Шотландию, Португалия справилась с Польшей, а Испания - с Данией
Лига наций23:47
Очередной гол Роналду помог Португалии добыть выездную победу над Польшей
Лига наций23:30
Дебютант сборной Украины прокомментировал победу над Грузией
Бокс23:08
Неймар поучаствовал в битве взглядов двух топовых боксеров-средневесов
Европа22:59
Мбаппе хочет играть только в важнейших матчах сборной Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK