Шахтер вошел в десятку самых дорогих клубов вне топ-5 чемпионатов

Портал СIES опубликовал на своем сайте рейтинг самых дорогих клубов вне топ-5 европейских чемпионатов.

В списке нашлось место и донецкому Шахтеру, который занял седьмую строчку с составом, который оценили в 265 миллионов евро.

В тройку вошли три представителя португальской лиги. Возглавила топ Бенфика Анатолия Трубина со стоимостью состава 483 млн евро.

Всего лишь на 10 млн евро дешевле Спортинг, а замкнул тройку Порту, которому не хватило лишь 1 млн евро, чтобы «пробить» трансферную стоимость состава в 400 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер заинтересован в игроке из непривычного чемпионата.

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