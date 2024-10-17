Перспективный футболист организовал преступную группу, у которой обнаружили кокаин на сумасшедшую сумму

В Уэльсе полиция задержала троих подозреваемых в распространении запрещенных веществ – лидером преступной организации оказался местный игрок Армани Браун.

У членов организованной преступной группы (OCG) был обнаружен кокаин на сотни и тысячи фунтов стерлингов, когда полиция выполнила обыски на наркотики.

Во время обыска изъяли в общей сложности 4 килограмма крека и кокаина в разных местах по всему адресу, ориентировочная уличная стоимость более 400 000 фунтов стерлингов. Принадлежности, включая газовые баллончики, аммиак, бикарбонатную соду, весы, упаковку для килограммов, латексные перчатки, фальсификат и большую машину для подсчета денег.

Армани Браун

Следует отметить, что во время судебного процесса футболист пытался скрыться из здания суда, однако его задержали.

Интересно, что адвокат Брауна просил о смягчении наказания, поскольку футболист имел хорошую репутацию, выступал за разные клубы на родине, но затем пошел по ложному пути.Судья приговорил футболиста к семи годам и восьми месяцам заключения.

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