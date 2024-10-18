Вы точно этого не знали! Настоящие истории прозвищ клубов Ла Лиги

Испанский футбол очень уникален и интересен, но знаете ли вы историю команд? Тогда мы расскажем про то, как пошли прозвища клубов.

Реал - "сливочные", Барселона - "блаугранас", а Атлетико "матрасники". Давайте разбирать, почему именно так.

Ранее легенда сборной Испании расхвалил Лунина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!