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Футбол

Вы точно этого не знали! Настоящие истории прозвищ клубов Ла Лиги

Рассказываем об увлекательной истории испанских футбольных клубов.
Сегодня, 11:16

Испанский футбол очень уникален и интересен, но знаете ли вы историю команд? Тогда мы расскажем про то, как пошли прозвища клубов.

Реал - "сливочные", Барселона - "блаугранас", а Атлетико "матрасники". Давайте разбирать, почему именно так.

Ранее легенда сборной Испании расхвалил Лунина.

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