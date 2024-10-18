Вы точно этого не знали! Настоящие истории прозвищ клубов Ла Лиги
Рассказываем об увлекательной истории испанских футбольных клубов.
Испанский футбол очень уникален и интересен, но знаете ли вы историю команд? Тогда мы расскажем про то, как пошли прозвища клубов.
Реал - "сливочные", Барселона - "блаугранас", а Атлетико "матрасники". Давайте разбирать, почему именно так.
Ранее легенда сборной Испании расхвалил Лунина.
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