Известный американский рэпер и бывший представитель Трампа приобретут 80% акций английского клуба

Американский рэпер ASAP Rocky вскоре станет одним из акционеров Транмер Роверс, сообщает Daily Mail.

По информации издания, 36-летний исполнитель, состоящий в отношениях с поп-суперзвездой Рианной, входит в инвестиционную группу, возглавляемую знаменитым юристом Джо Такопиной.

Такопина, бывший представитель Дональда Трампа, уже более шести месяцев ведет переговоры с англичанами о приобретении 80% акций клуба за 15 миллионов фунтов.

Стоит отметить, что Такопина уже давно участвует в жизни футбольных клубов. С 2011 по 2014 год он был совладельцем и сопредседателем совета директоров Ромы Артема Довбика.

Ранее он также владел акциями Болоньи, приобрел Венецию, а также СПАЛ.

Джо Такопина / Источник: Getty Images

Будущее поглощение ожидает одобрения регулирующих органов Английской футбольной лиги. И ASAP Rocky, скорее всего, посетит игры клуба, как только сделка будет подтверждена.

"Rocky дружен с Джо и согласился присоединиться к предложению по приобретению Транмер Роверс. Джо был на матчах команды, и Rocky тоже планирует приехать после того, как сделка будет завершена. Возможно, мы даже увидим Рианну, смотрящую футбол Второй лиги", - заявил один из источников.

В сообщениях также утверждается, что в связи с будущей сделкой могла начаться разработка документального фильма в стиле получившего признание критиков "Добро пожаловать в Рексэм".

Напомним, что Транмер Роверс выступает во Второй лиге Англии. На данный момент команда занимает 16-е место из 24-х, заработав после 11-ти сыгранных туров 14 очков.

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