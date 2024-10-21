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Матч против Арсенала стал для Забарного юбилейным в АПЛ

Такое достижение украинец вместе с одноклубниками отметили победой.
Сегодня, 15:00
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Борнмут нанес сенсационное поражение Арсеналу (2:0) в матче восьмого тура Английской Премьер-лиги.

В стартовом составе "вишен" традиционно вышел Илья Забарный, для которого этот поединок стал особенным.

Борнмут в социальных сетях поздравил украинца с тем, что он провел свой 50-й матч в рамках АПЛ.

Илья Забарный присоединился к Борнмуту в январе 2023 года, перейдя из киевского Динамо за 22,7 миллиона евро.

За неполные два года в составе английского клуба 22-летний центрбек провел 55 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и всего пятью желтыми карточками.

По итогам сезона-2023/24 Илья Забарный был признан лучшим игроком Борнмута по версии фанатов клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут АПЛ Илья Забарный

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