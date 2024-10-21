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ПСЖ продлит контракт с ключевым защитником

Стороны близки к заключению сделки.
Сегодня, 18:32
Ашраф Хакими / Getty Images
Ашраф Хакими / Getty Images

ПСЖ близок к продлению контракта со своим основным защитником Ашрафом Хакими.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сейчас стороны согласовывают окончательные детали будущей сделки. Клуб и 25-летний футболист уже практически достигли договоренности по заработной плате игрока и продолжительности нового договора.

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Действующий контракт марокканца с парижанами рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Хакими провел восемь матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ договорился с главным тренером Луисом Энрике о продлении контракта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Ашраф Хакими

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