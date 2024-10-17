ПСЖ договорился с Энрике о продлении контракта
Испанец останется в Париже до 2027 года.
ПСЖ намерен продлить контракт с главным тренером Луисом Энрике, пишет Абделлах Боулма.
По информации журналиста, между сторонами уже прошли переговоры, в результате которых удалось достичь согласия.
Нынешний контракт испанца с клубом заканчивается в 2025 году, а продлить его планируется до 2027 года.
В текущем сезоне парижане занимают второе место в таблице после семи туров, отставая от Монако на два очка.
Ранее также сообщалось, что МЮ добавил еще одного специалиста в свой шорт-лист.
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