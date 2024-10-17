Манчестер Юнайтед включил в шорт-лист наставника сборной, пошумевшей на Евро

Винченцо Монтелла - еще один кандидат на место тен Хага.

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла интересен Манчестер Юнайтед, утверждает Ajansspor.

Турецкое издание заявило, что 50-летний итальянец является одним из кандидатов на место тен Хага в случае его скорого увольнения.

Напомним, что со сборной Турции Монтелла сенсационно дошел до четвертьфинала Евро-2024, где минимально уступил сборной Нидерландов.

До работы в наицональной команде итальянец успел поработать в Роме, Фиорентине, Милане и Севилье. Однако в своем активе специалист имеет лишь Суперкубок Италии, выигранный с Миланом в сезоне-2016/17.

Ранее также другой кандидат в МЮ прокомментировал интерес Манчестер Сити.

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