Аморим прокомментировал слухи о его назначении в Манчестер Сити
Главный тренер Спортинга Рубен Аморим опроверг слухи о возможном переходе в Манчестер Сити.
Напомним, ранее стало известно, что новым спортивным директором "горожан" станет Уго Виана, работавший с Аморим. Потому многие предположили, что именно португалец может заменить Гвардиолу.
Однако Аморим заявил, что назначение Вианы в Сити никак не отразиться на нем самом.
"У нас с Уго Вианой разные и отдельные пути. Его назначение не означает, что я перейду в Манчестер Сити. У нас очень хорошие отношения, которые не будут длиться вечно", - сообщил Аморим.
Напомним, что ранее специалист отклонил приглашение Ливерпуля, но сейчас им интересуются другие английские клубы.
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