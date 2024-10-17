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Аморим прокомментировал слухи о его назначении в Манчестер Сити

Специалист не планирует возглавлять английский клуб.
Сегодня, 15:57
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Главный тренер Спортинга Рубен Аморим опроверг слухи о возможном переходе в Манчестер Сити.

Напомним, ранее стало известно, что новым спортивным директором "горожан" станет Уго Виана, работавший с Аморим. Потому многие предположили, что именно португалец может заменить Гвардиолу.

Однако Аморим заявил, что назначение Вианы в Сити никак не отразиться на нем самом.

"У нас с Уго Вианой разные и отдельные пути. Его назначение не означает, что я перейду в Манчестер Сити. У нас очень хорошие отношения, которые не будут длиться вечно", - сообщил Аморим.

Напомним, что ранее специалист отклонил приглашение Ливерпуля, но сейчас им интересуются другие английские клубы.

Ранее также Барселона нашла альтернативу Холанду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рубен Аморим

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