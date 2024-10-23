Артета - о Сака: Он все еще не может тренироваться

Вингер вряд ли поможет в матче с Ливерпулем.

Вингер Арсенала Букайо Сака, скорее всего, не поможет команде в матче с Ливерпулем.

Напомним, что игрок получил повреждение в матче сборной и, как рассказал Артета, еще даже не вернулся к тренировкам.

В следующем туре Арсеналу предстоит сыграть против Ливерпуля, матч состоится 27 октября. При этом команда лишилась почти всех своих лидеров.

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"В данный момент я не могу что-то сказать определенное. Посмотрим, есть еще несколько дней. Он все еще не может тренироваться, так что его участие в матче маловероятно", – рассказал Артета Sky Sports.

Ранее также сообщалось, что вингер Реала может пропустить Эль-Классико.

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