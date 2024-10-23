iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Артета - о Сака: Он все еще не может тренироваться

Вингер вряд ли поможет в матче с Ливерпулем.
Сегодня, 12:45
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Вингер Арсенала Букайо Сака, скорее всего, не поможет команде в матче с Ливерпулем.

Напомним, что игрок получил повреждение в матче сборной и, как рассказал Артета, еще даже не вернулся к тренировкам.

В следующем туре Арсеналу предстоит сыграть против Ливерпуля, матч состоится 27 октября. При этом команда лишилась почти всех своих лидеров.

Читай также: Автогол и отбитый пенальти Ризныка в обзоре матча Арсенал - Шахтер

"В данный момент я не могу что-то сказать определенное. Посмотрим, есть еще несколько дней. Он все еще не может тренироваться, так что его участие в матче маловероятно", – рассказал Артета Sky Sports.

Ранее также сообщалось, что вингер Реала может пропустить Эль-Классико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Букайо Сака

Статьи по теме

"Должны были забивать больше в первом тайме": Тренер Арсенала - о победе над Шахтером "Должны были забивать больше в первом тайме": Тренер Арсенала - о победе над Шахтером
"Хотели забить, старались, создавали моменты": Судаков высказался о поражении от Арсенала "Хотели забить, старались, создавали моменты": Судаков высказался о поражении от Арсенала
"Во втором тайме заслуживали гол": Пушич проанализировал поражение от Арсенала "Во втором тайме заслуживали гол": Пушич проанализировал поражение от Арсенала
Автогол и отбитый пенальти Ризныка в обзоре матча Арсенал - Шахтер Автогол и отбитый пенальти Ризныка в обзоре матча Арсенал - Шахтер
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция первой пресс-конференции перед реваншем
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция первой пресс-конференции перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа15:30
Ди Канио: Леау, как роскошные часы, если смотреть издалека
Бокс15:30
Усик создал аккаунт в новой для себя соцсети и сразу же похвастался футбольными навыками
Европа14:59
В Барселоне ограбили тренера Баварии
Бокс14:41
Нганну оценил вероятность поединка с Уайлдером и реванша с Фьюри
Лига Чемпионов14:20
Пока только две арены претендуют на проведение финала Лиги чемпионов-2027
Лига Европы13:59
Матч Рома - Динамо обслужит арбитр, при котором обе команды уже проигрывали
Европа13:45
Еще одна звезда Реала пропустит матч Барселоны
Другие13:25
FAVBET - генеральный партнер II Всеукраинской конференции по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine
Европа13:20
Экс-звезда сборной Бельгии может продолжить карьеру в Азербайджане
ММА13:19
Более 160 украинских спортсменов отправились на чемпионат мира по кикбоксингу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK