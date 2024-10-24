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"Трофеи более приятные": Тренер Ливерпуля высказался о своем рекордном старте

Арне Слот не придает особого значения отличному началу своей карьеры в Англии.
Сегодня, 09:59
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот высказался о том, что стал специалистом с самым успешным стартом в истории мерсисайдцев.

По словам нидерландца, ему приятно, что команда так хорошо играет под его руководством, но еще приятнее будет когда она сможет что-то выиграть.

«Да, думаю, что я уже говорил об этом раньше. За время моего пребывания в клубе у нас не было много достижений, но мы установили несколько, которыми я должен, мы должны гордиться, потому что так много легендарных футболистов носили эту футболку, так много именитых специалистов работали в этом клубе. 

Итак, если вы можете достичь чего-то, что не было достигнуто ранее, это невероятно сложная задача в таком серьезном клубе, как этот - достичь этого всегда приятно. Но я говорил это раньше. Рекорды - это хорошо, но есть еще кое-что, что приятнее рекордов - это трофеи», - резюмировал Слот.

Отметим, что Арне имеет 11 побед в 12 матчах во главе «красных». Проиграл он только Ноттингем Форест.

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