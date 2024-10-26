«Он может оставить свой след": Президент итальянского клуба расхвалил Довбика

Экс-нападающий и культовый игрок Кьево, а ныне президент этого клуба Серджо Пеллисье поделился мыслями об Артеме Довбыке.

По словам функционера, украинец может вполне стать одним из лучших бомбардиров этого сезона Серии А.

"Он может оставить свой след. Защитники оставляют намного больше пространства чем раньше. Он умеет находить свободные зоны и может отметиться многими голами. Он имеет прекрасный потенциал", - заявил Пеллисье в небольшом комментарии TuttoMercatoWeb.

Напомним, ранее тренер сборной Украины Сергей Ребров поздравил Довбыка с голом Динамо.

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