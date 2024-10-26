Ребров поздравил Довбика с голом в ворота Динамо

А также пожелал киевлянам и Шахтеру удачи в еврокубках.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вместе со своим сыном Дмитрием посетил матч Рома - Динамо.

Рулевой "желто-синих" поделился фотографией с поединка в своем Instagram. Специалист отметил атмосферу на Стадио Олимпико, где проходил матч.

"Первое возвращение на Стадио Олимпико за очень долгое время. Волшебный, исторический стадион и мощная атмосфера во время матча между Ромой и Динамо".

Ребров также поздравил Артема Довбика с голом и пожелал удачи «бело-синим» и Шахтеру в следующих поединках.

"Поздравляю Артема Довбика с очередным голом и желаю обоим нашим украинским клубам успеха в дальнейших еврокубковых матчах", - написал украинец.

Напомним, до матча Ребров отметил прогресс Довбика в Роме.

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