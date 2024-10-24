Ребров: Прогрессировать в Роме нелегко, но Довбику это хорошо удается
Наставник сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о старте карьеры Артема Довбыка в итальянской Роме.
Украинский специалист, который большую часть своей игровой карьеры и определенную часть карьеры тренера отдал киевскому Динамо поделился мыслями об украинском нападающем "волков" накануне поединка римлян и киевлян.
По словам Реброва, поскольку итальянский клуб проходит перестройку, прогрессировать в их стане нелегкая задача, но Довбик с ней справляется.
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"Успех есть, если он уже забивает, забивает достаточно много. Каждому игроку, каждому нападающему очень важно время, особенно в итальянском чемпионате.
Я считаю, что он хорошо прогрессирует. Это нелегко в Роме, потому что я вижу, что сейчас команда на стадии становления, но он уже помогает, он забивает. Это для нападающего очень важно", - заявил Сергей Станиславович в комментарии итальянскому журналисту Якопо Мирабелли.
🗣️Il ct dell’Ucraina, #Rebrov, ha assistito alla rifinitura della #DinamoKiev: "#Dovbyk si sta inserendo bene, segna tanti gol e questo è un bel segnale"— Il Romanista (@ilRomanistaweb) October 23, 2024
🎥 @MirabellaIacopo #ASRoma #RomaDinamoKiev pic.twitter.com/SdzvROW2Su
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Рома - Динамо.
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