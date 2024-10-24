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Ребров: Прогрессировать в Роме нелегко, но Довбику это хорошо удается

Наставник сборной Украины высказался об успехах своего подопечного.
Сегодня, 12:25
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Наставник сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о старте карьеры Артема Довбыка в итальянской Роме.

Украинский специалист, который большую часть своей игровой карьеры и определенную часть карьеры тренера отдал киевскому Динамо поделился мыслями об украинском нападающем "волков" накануне поединка римлян и киевлян.

По словам Реброва, поскольку итальянский клуб проходит перестройку, прогрессировать в их стане нелегкая задача, но Довбик с ней справляется.

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"Успех есть, если он уже забивает, забивает достаточно много. Каждому игроку, каждому нападающему очень важно время, особенно в итальянском чемпионате.

Я считаю, что он хорошо прогрессирует. Это нелегко в Роме, потому что я вижу, что сейчас команда на стадии становления, но он уже помогает, он забивает. Это для нападающего очень важно", - заявил Сергей Станиславович в комментарии итальянскому журналисту Якопо Мирабелли.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Рома - Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Сергей Ребров артем довбик

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