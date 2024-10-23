Капелло оценил трансфер Довбика в Рому

Бывший главный тренер Ромы Фабио Капелло поделился мнением по поводу римской команды.

По словам именитого специалиста, увольнять Де Росси было ошибкой.

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"Увольнение Де Росси меня ошеломило. То, что было создано им, было утрачено. Юрич просит совсем другие вещи, и команда еще не усвоила этот новый стиль игры.

Да, Рома находится не на своем месте в турнирной таблице, но, конечно, мы все еще не видим команды за исключением отдельных игроков".

Капелло похвалил Артема Довбика и Пауло Дибалу.

"Единственный, кто действовал на высоком уровне в матче с Интером, был Дибала. Своими тремя или четырьмя вертикальными передачами он поставил трудности перед соперником. Довбик? Это отличный трансфер, в матче с Интером он неплохо подыгрывал партнерам", - приводит слова легенды футбола La Gazzetta dello Sport.

Капелло возглавлял Рому в период с 1999 по 2004 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок Италии.

Ранее в Италии оценили игру Довбика против Интера.

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