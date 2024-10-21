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Куртуа: Лунин мотивирует меня становиться лучше своим упорным трудом

Тибо высказался об отношениях с Андреем.
Сегодня, 17:33
Тибо Куртуа и Андрей Лунин / Getty Images
Тибо Куртуа и Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа рассказал, в каких отношениях находится со своим конкурентом украинцем Андреем Луниным.

По словам бельгийца, Лунин мотивирует его становиться лучше своей работой на тренировках.

"У нас очень хорошие отношения, я стараюсь много помогать ему. Это также мотивирует меня быть лучшим голкипером, потому что он очень упорно работает на тренировках".

Также Куртуа отметил, что понимает то, что Андрею непросто быть «вторым номером» в стане испанского гранда.

"Я стараюсь помогать всем вратарям в нашем клубе. Знаю, что эта ситуация непростая для Андрея, но я всегда помогаю ему всем, чем могу", - цитирует слова вратаря Madrid Xtra.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурент Реала хотел подписать Лунина до того, как он продлил контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Тибо Куртуа Андрей Лунин

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