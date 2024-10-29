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Холанд отказался ехать на церемонию Золотого мяча - норвежец посетил чемпионский матч

Звезда Ман Сити отправился на футбольный поединок в Швеции.
Сегодня, 09:00
Эрлинг Холанд на матче с Мальме / Getty Images
Эрлинг Холанд на матче с Мальме / Getty Images

В понедельник, 28 октября, прошла 68-я церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе - Золотого мяча от журнала France Football.

Главный приз получил полузащитник сборной Испании и Манчестер Сити Родри.

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Одноклубник испанского футболиста Эрлинг Холанд, который занял пятое место в голосовании, отказался ехать на церемонию в Париже.

Все дело в том, что Холанд посетил матч Мальме в чемпионате Швеции, который стал для него чемпионским.

Отметим, что в составе Мальме выступает друг норвежца Эрик Бутхейм.

Ранее Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024.

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