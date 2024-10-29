Родри назвал игрока, который заслужил Золотой мяч

В Париже прошла церемония вручения Золотого мяча 2024.

Главную индивидуальную награду выиграл испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

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Футболист назвал игрока, который также заслужил выиграть Золотой мяч.

"Я хочу вспомнить Карвахаля, который получил ту же травму, что и я, и заслуживает быть здесь так же, как и я. И тот, кто скоро будет здесь - Ламин Ямаль", - приводит слова Родри AS.

Отметим, что Кархваль стал четвертым в рейтинге Золотого мяча, а Ямаль занял восьмую позицию.

Ранее Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024.

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