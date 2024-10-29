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Анчелотти отреагировал на звание лучшего тренера, поддержав Винисиуса

Итальянец оценил результаты ЗМ-2024.
Сегодня, 10:53
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

В Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. 

Лучшим тренером сезона был признан наставник мадридского Реала Карло Анчелотти.

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В своих социальных сетях итальянец отреагировал на победу в номинации:

"Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего – Вини и Карвахаля".

Отметим, что Винисиус Жуниор занял второе место в рейтинге ЗМ-2024, Джуд Беллингем – третьим, а Дани Карвахаль – четвертым.

Ранее Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024.

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