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Де Росси может вернуться в Рому в скором времени

Итальянец уже дал согласие, но с одним условием.
Сегодня, 13:59
Даниэле де Росси / Getty Images
Даниэле де Росси / Getty Images

Даниэле де Росси может снова стать главным тренером Ромы, утверджает Corriere della Sera.

По информации издания, судьба Ивана Юрича висит на волоске, и если Рома проиграет в следующем матче с Торино, то тренера могут уволить.

На этот случай римский клуб уже договорился о возвращении с де Росси, который не против снова возглавить свой бывший клуб.

Однако в этот раз у итальянца есть условие - он хочет, чтобы клуб также пригласил Клаудио Раньери.

79-летний итальянский специалист закончил тренерскую карьеру после прошлого сезона. Однако де Росси хочет, чтобы Раньери занял должность в менеджементе, и был связующим звеном между им и тренерами.

Ранее также стало известно, какой клуб предложил контракт Тотти.

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