Де Росси может вернуться в Рому в скором времени
Даниэле де Росси может снова стать главным тренером Ромы, утверджает Corriere della Sera.
По информации издания, судьба Ивана Юрича висит на волоске, и если Рома проиграет в следующем матче с Торино, то тренера могут уволить.
На этот случай римский клуб уже договорился о возвращении с де Росси, который не против снова возглавить свой бывший клуб.
Однако в этот раз у итальянца есть условие - он хочет, чтобы клуб также пригласил Клаудио Раньери.
79-летний итальянский специалист закончил тренерскую карьеру после прошлого сезона. Однако де Росси хочет, чтобы Раньери занял должность в менеджементе, и был связующим звеном между им и тренерами.
Ранее также стало известно, какой клуб предложил контракт Тотти.
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