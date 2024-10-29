Мудрик встретился с сыном легендарного футболиста

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал новую фотографию в Instagram.

23-летний вингер Челси сообщил, что он в Лондоне встретился с сыном Дэвида Бекхэма – Ромео.

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"Был рад встрече, бро", - написал Мудрик.

Ранее Ромео Бекхэм объявил о завершении футбольной карьеры.

В текущем сезоне на счету Мудрика 10 матчей за Челси во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал четыре результативных передачи.

Напомним, что Холанд отказался ехать на церемонию Золотого мяча из-за чемпионского матча.

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