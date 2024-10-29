Гвардиола отреагировал на отставку Тен Хага из Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал увольнение Эрика тен Хага из Манчестер Юнайтед.

По словам специалиста, ему жаль, что его коллега покинул манчестерский клуб.

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"Мне очень его жалко, это одна из лучших работ в футболе. Здесь только мы, это не учителя, архитекторы или что-то подобное.

Я желаю ему всего лучшего, и он вернется сильнее. Если результаты недостаточно хорошие, тебя увольняют. Никто не отличается, и я тоже", - приводит слова тренера BBC.

Напомним, английские гранды снова начнут летом борьбу за 100-миллионного форварда.

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