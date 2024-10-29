"Поехали": Малиновский приступил к работе в зале после тяжелой травмы

Украинский полузащитник, который не сыграет до конца года, восстанавливается от повреждения.

Полузащитник Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский приступил к восстановительным занятиям в зале после тяжелой травмы.

Ранее в конце сентября 31-летний футболист получил вывих и перелом сустава правой лодыжки, после чего был прооперирован и точно не вернется на поле до конца этого года.

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Сейчас украинец проходит реабилитацию по индивидуальной программе. Фото из занятия в тренажерном зале игрок опубликовал у себя в Instagram.

"Поехали", - подписал снимок Малиновский в соцсети.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинский полузащитник успел провести за Дженоа во всех турнирах шесть матчей, отличившись одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что в этом году Малиновский уже не сыграет и были названы ориентировочные сроки его возвращения.

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