Реал выразил готовность попрощаться с одним из основных игроков

Орельен Чуамени остался почти без поддержки в клубе.

Мадридский Реал готов продать одного из своих игроков летом следующего года.

Как сообщает издание Relevo, Орельен Чуамени потерял статус неприкосновенного в стане «сливочных». Испанский гранд может выслушать предложения касаемо него.

Все больше людей в руководстве Реала склоняются к тому, что им нужно подписать нового опорного полузащитника, а пока это невозможно, то надо использовать Эдуардо Камавингу, а не Чуамени на этой позиции.

Лишь Карло Анчелотти из тех, кто принимает решающее участие в принятии решений, все еще доверяет Орельену, но, даже он признает, что уровень француза упал по сравнению с прошлым сезоном.

В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что следующий матч Реала перенесли из-за стихийного бедствия.

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