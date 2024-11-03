Интер вырвал победу над аутсайдером и приблизился к Наполи в Серии А

В рамках 11-го тура чемпионата Италии Интер в домашнем матче принимал Венецию.

Автором единственного гола в поединке стал лидер миланской команды Лаутаро Мартинес.

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В конце встречи Венеция забила, но гол был отменен после просмотра VAR.

Благодаря победе Интер приблизился к Наполи, который сенсационно проиграл Аталанте - 0:3.

В турнирной таблице неаполитанцы опережают миланский клуб на один балл.

Интер - Венеция 1:0

Гол: Л.Мартинес, 65

Интер: Зоммер - Павар, де Врей, Бастони (Биссек, 70) - Думфрис, Барелла (Чалханоглу, 70), Зелински (Фраттези, 84), Мхитарян, Димарко (Дармиан, 76) - Тюрам, Мартинес (Тареми, 70)

Венеция: Станкович - Идзес, Свобода, Альтаре (Шверко, 46) - Дзампано (Джозеф Дункан, 76), Чрнигой (Бузио, 46), Николусси-Кавилья (Ебоа, 83), Андерсен (Эллертссон, 76), Гапс - Ористанио, Похьянпало

Предупреждения: Павар - Дзампано.

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