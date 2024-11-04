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Английский клуб потроллил Макгрегора, который болел за команду Зинченко

Ньюкасл сумел сенсационный победить Арсенал.
Сегодня, 19:55
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

В рамках десятого тура чемпионата Англии Ньюкасл минимально победил Арсенал - 1:0.

Пресс-служба "сорок" опубликовал в своих социальных сетях две фото с Конором Макгрегором.

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На первом фотографии ирландец улыбается в начале матча, а на второй - грустит, когда Арсенал проигрывает.

"Как все начиналось и чем закончилось. Надеемся, ваша поездка на Сент-Джеймс Парк вам понравилась".

В турнирной таблице Ньюкасл идет на десятом месте, имея 15 очков. На счету Арсенала 18 баллов, что позволяет идти на пятой позиции.

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