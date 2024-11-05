Семейная драма: Жена Роналду серьезно поссорилась со своей сестрой

Джорджина заблокировала свою родственницу в соцсетях и удалила совместные фото.

Жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес, которая недавно болела пневмонией, переживает семейные трудности.

Как сообщает издание Mundo Deportivo. Джорджина поссорилась со своей родной сестрой Иваной. Что стало причиной спора неизвестно пока.

Возлюбленная Роналду удалила все свои совместные фото с сестрой в Instagram, а также отписалась и заблокировала ее профиль в соцсети, Ивана также отписалась от своей сестры, но оставила совместные фото.

Джорджина і Івана Родрігес

Также журналисты заметили, что Родригес-старшая стала гораздо реже появляться во втором сезоне шоу Джорджины на Netflix в то время, как в первом сезоне она появлялась чуть ли не в каждом эпизоде.

Напомним, ранее сообщалось, что чемпион UFC отреагировал на критику со стороны Роналду.

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