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Футболистам сборной Франции надоел Дешам - игроки хотят видеть легенду

Игроки устали от методов Дидье.
Сегодня, 12:30
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может покинуть свой пост.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на журналиста Ромена Молина, игрокам национальной команды надоели тренировки с 56-летним тренером.

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Дешам возглавляет команду в течение 12 лет. За это время игроки устали от методов тренера.

Футболисты призывают, чтобы сборную возглавил Зинедин Зидан.

Отмечается, что Федерация футбола Франции не намерена отправлять в отставку тренера до чемпионата мира-2026.

Напомним, команда Малиновского может получить нового главного тренера.

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