Футболистам сборной Франции надоел Дешам - игроки хотят видеть легенду

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может покинуть свой пост.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на журналиста Ромена Молина, игрокам национальной команды надоели тренировки с 56-летним тренером.

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Дешам возглавляет команду в течение 12 лет. За это время игроки устали от методов тренера.

Футболисты призывают, чтобы сборную возглавил Зинедин Зидан.

Отмечается, что Федерация футбола Франции не намерена отправлять в отставку тренера до чемпионата мира-2026.

Напомним, команда Малиновского может получить нового главного тренера.

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