Команда Малиновского может получить нового главного тренера

Альберто Джилардино, Дженоа которого идет последней в Серии А, рискует быть уволенным.

Матч 11-го тура итальянской Серии А Парма - Дженоа может стать последним на посту главного тренера "грифонов" для Альберто Джилардино.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в случае поражения руководство генуэзского клуба может отправить 42-летнего специалиста в отставку.

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Под руководством Джилардино Дженоа, за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, набрав шесть очков в десяти сыгранных матчах. Также "россоблу" вылетели из Кубка Италии, потерпев поражение в дерби с Сампдорией.

Предполагается, что спасать генуэзцев может быть призван Давиде Баллардини, который на протяжении своей тренерской карьеры работал с "грифонами" уже четырежды.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский приступил к работе в зале после тяжелой травмы.

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