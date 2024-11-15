Сборная Аргентины сенсационно проиграла Парагваю в отборе на Чемпионат мира

"Альбиселесте" в своем сильнейшем составе не справились с середняком южноамериканского футбола.

В рамках 11-го тура южноамериканского отбора на Чемпионат мира встретились сборная Аргентины и Парагвая.

Для аргентинцев, которые несмотря на статус гостей были фаворитами все началось лучше. Уже на 11-ой минуте Лаутаро Мартинес открыл счет.

Впрочем, их радость длилась недолго. Уже менее чем через 10 минут хозяева восстановили паритет благодаря усилиям Антонио Санабрия.

Одинаковые цифры «горели» на табло достаточно долго, но в начале второго тайма Парагвай сенсационно вышел вперед. Забил за коллектив Альфаро Густаво центрбек Омар Альдерете, для которого это лишь второй гол за национальную команду.

Забитый мяч в исполнении Альдерете стал последним в матче, поэтому, Парагвай одержал сенсационную победу, а Аргентина лишь второй раз в этом отборе уступила.

Парагвай - Аргентина 2:1

Голы: Санабрия, 19, Альдерете, 47 - Мартинес, 11

Парагвай: Фернандес - Алонсо, Альдерете, Густаво Гомес, Веласкес - Альмирон (Каку, 90), Бобадилья (Вильясанти, 82), Кубас, Гомес (Ромеро, 72) - Санабрия (Пита, 72), Энкисо (Соса, 82).

Аргентина: Э. Мартинес - Тальяфико, Отаменди, Ромеро (Балерди, 46), Молина (Монтиэль, 78) - Макаллистер (Гарначо, 64), Де Пауль, Энцо (Паредес, 77) - Месси - Альварес (Кастельянос, 86), Л. Мартинес.

Предупреждения: Альдерете, Кубас, Пита - Отаменди

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