iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная Аргентины сенсационно проиграла Парагваю в отборе на Чемпионат мира

"Альбиселесте" в своем сильнейшем составе не справились с середняком южноамериканского футбола.
Сегодня, 07:54
Парагвай - Аргентина / Getty Images
Парагвай - Аргентина / Getty Images

В рамках 11-го тура южноамериканского отбора на Чемпионат мира встретились сборная Аргентины и Парагвая.

Для аргентинцев, которые несмотря на статус гостей были фаворитами все началось лучше. Уже на 11-ой минуте Лаутаро Мартинес открыл счет.

Впрочем, их радость длилась недолго. Уже менее чем через 10 минут хозяева восстановили паритет благодаря усилиям Антонио Санабрия.

Одинаковые цифры «горели» на табло достаточно долго, но в начале второго тайма Парагвай сенсационно вышел вперед. Забил за коллектив Альфаро Густаво центрбек Омар Альдерете, для которого это лишь второй гол за национальную команду.

Забитый мяч в исполнении Альдерете стал последним в матче, поэтому, Парагвай одержал сенсационную победу, а Аргентина лишь второй раз в этом отборе уступила.

Парагвай - Аргентина 2:1

Голы: Санабрия, 19, Альдерете, 47 - Мартинес, 11

Парагвай: Фернандес - Алонсо, Альдерете, Густаво Гомес, Веласкес - Альмирон (Каку, 90), Бобадилья (Вильясанти, 82), Кубас, Гомес (Ромеро, 72) - Санабрия (Пита, 72), Энкисо (Соса, 82).

Аргентина: Э. Мартинес - Тальяфико, Отаменди, Ромеро (Балерди, 46), Молина (Монтиэль, 78) - Макаллистер (Гарначо, 64), Де Пауль, Энцо (Паредес, 77) - Месси - Альварес (Кастельянос, 86), Л. Мартинес.

Предупреждения: Альдерете, Кубас, Пита - Отаменди

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аргентина парагвай

Статьи по теме

Наставник сборной Аргентины высказался о неожиданном поражении от Парагвая Наставник сборной Аргентины высказался о неожиданном поражении от Парагвая
Бразилия стала чемпионом мира по футзалу, обыграв Аргентину Бразилия стала чемпионом мира по футзалу, обыграв Аргентину
Аргентина победила Францию во втором полуфинале чемпионата мира по футзалу Аргентина победила Францию во втором полуфинале чемпионата мира по футзалу
Тайсон - о пощечине Полу: Пусть это будет уроком, бесталанный ютубер Тайсон - о пощечине Полу: Пусть это будет уроком, бесталанный ютубер
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Грузией в Лиге наций
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров

Последние новости

Бокс10:35
Тайсон - о пощечине Полу: Пусть это будет уроком, бесталанный ютубер
Европа09:59
Наставник сборной Аргентины высказался о неожиданном поражении от Парагвая
Лига наций09:26
Форвард сборной Грузии: Прошлый матч против Украины прошел не так, как мы хотели
НХЛ08:59
НХЛ: Баффало в овертайме обыграл Сент-Луис, Даллас "уничтожил" Бостон
Украина08:25
Дебютант сборной Украины: Как у Назаренко телефон не упал, но когда узнал о вызове, то руки тряслись
Европа07:54
Сборная Аргентины сенсационно проиграла Парагваю в отборе на Чемпионат мира
НБА07:23
НБА: Юта неожиданно переиграла Даллас
Другие страны01:04
Винисиус мог принести Бразилии победу над Венесуэлой, но не забил пенальти
Европа00:30
Стало известно, когда Аморим начнет работу в Манчестер Юнайтед
Теннис00:15
Итоговый турнир-2024 (ATP): Фриц обыграл де Минора, Синнер легко разобрался с медведевым
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK