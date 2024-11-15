Наставник сборной Аргентины высказался о неожиданном поражении от Парагвая

Лионель Скалони надеется, что этот результат не перерастет в нечто большее.

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями о неутешительном результате матча против Парагвая.

По словам местного специалиста, он хочет поддержать игроков после такого поединка.

"Я не собираюсь критиковать игроков. Я здесь для того, чтобы поддерживать их. Мы знали, что матч будет сложным. Мы хотим двигаться вперед и помочь нашим новым игрокам обрести уверенность.

В первом тайме мы хорошо сыграли, но гол соперника в начале второго тайма все усложнил. Нужно поздравить сборную Парагвая, она прекрасно защищалась.

Мы надеемся вернуться на правильный путь. Команда всегда старается, всегда выкладывается на все сто. Мы проведем анализ и поймем, что мы можем сделать лучше", - цитирует Лионеля Mundo Albiceleste.

Напомним, Аргентина проиграла Парагваю.

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