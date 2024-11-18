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Пепе и Трамп: трансферное разочарование топ-клуба АПЛ поужинал с порнозвездой

Футболист Вильярреала, похоже, начал отношения с новой девушкой.
Сегодня, 15:30
instagram.com/itsteannatrump
instagram.com/itsteannatrump

Полузащитник Николя Пепе, в этом сезоне играющий за испанский Вильярреал, похоже, стал встречаться со звездой фильмов для взрослых Тиной Трамп.

Пару увидели в ресторане вместе, где они проводили время и фотографировались.

Ранее уже были намеки на то, что у этих двоих отношений. Тина Трамп посещала матчи Вильярреала, а также выкладывала фото в футболке этого клуба.

Официально пара об отношениях не сообщала, но по слухам они встречаются уже пять месяцев.

Напомним, что в 2019 году Пепе перебрался в лондонский Арсенал за 80 млн евро, но не смог стать игроком мирового уровня и через четыре года перебрался в чемпионат Турции, а прошлым летом стал игроком Вильярреала.

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