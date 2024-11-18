"Мне конец, я больше никогда не увижу своих детей": ветеран сборной Бельгии объяснил, почему ушел из национальной команды

Защитник Антверпена Тоби Алдервейрельд объяснил, почему ушел из сборной.

Напомним, 35-летний игрок завершил международную карьеру в марте 2023 года.

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Алдервейрельд признался, что бросить игру в сборной его заставил жизненный случай, произошедший после поражения от Юниона. Защитник испытал паническую атаку и после нее решил, что ему нужно снизить количество стресса в жизни.

"После проигранного кубкового матча с Юнионом я был зол и расстроен. Той ночью я не мог уснуть и рано утром отправился на базу клуба, чтобы провести силовую тренировку. Перед отъездом я принял таблетку с кофеином, потому что не люблю кофе.

Когда я был в машине, мое сердце внезапно забилось со скоростью 1000 ударов в минуту. Я подумал, что у меня случится сердечный приступ. Мне конец, я больше никогда не увижу своих детей. Я съехал на обочину, зашел в магазин мебели и спросил, могут ли они вызвать скорую.

Оказалось, что из-за стресса у меня учащенно забилось сердце. Это вызвало у меня паническую атаку, из-за которой мое сердце стало биться еще быстрее. В какой-то момент тебе кажется, что у тебя случится сердечный приступ и ты умрешь.

Мы провели тесты, но все было в порядке. Потом я поговорил с людьми, и они сказали, что это из-за слишком сильного стресса. Просто паническая атака. Сейчас я все еще иногда страдаю от этого, но я могу с этим смириться, потому что знаю, что это ерунда", - цитирует защитника VRT.

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