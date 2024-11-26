Холанд побил рекорд Лиги чемпионов

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Манчестер Сити, пока что, успешно пытается прервать свою проигрышную серию в матче против Фейеноорда.

«Горожане» вышли вперед в последние минуты первого тайма. Эрлинг Холанд реализовал пенальти, который был назначен в ворота нидерландского клуба.

Благодаря своему забитому мячу, Холанд побил рекорд Рууда ван Нистелроя, быстрее всех достигнув отметки в 50 результативных действий в главном клубном турнире Европы. На это ему понадобилось 44 матча в то время, как Рууд делал это за 45 поединков.

На счету Холанда в ЛЧ 45 голов и 5 голевых передач. На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 1:0.

Ранее сообщалось, что Левандовски забил 100-ый гол в ЛЧ

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