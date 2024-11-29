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Забитый мяч Гарначо в ворота Эвертона попал в список номинантов на звание лучшего гола года

Алехандро посоревнуется с рядом других менее известных претендентов.
Сегодня, 09:25
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

FIFA объявила претендентов на звание лучшего гола года в мужском и в женском футболе.

На награду имени Ференца Пушкаша будут претендовать, в частности, вингер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо за знаменитый гол в ворота Эвертона, атакующий полузащитник Вест Хэма Мохамед Кудус за забитый мяч Фрайбургу и вингбек Интера Федерико ДиМарко за взятие ворот в матче против Фрозиноне.

На награду имени Марты, которая вручается за лучший гол в женском футболе будут соревноваться, собственно, сама бразильянка Марта, которая защищает цвета Орландо Прайд, нигерийская нападающая Бей ФК Асисат Ошоала, которая номинирована за гол еще в составе Барселоны, полузащитница Арсенала и сборной Англии Беф Мид, левая защитница ПСЖ и сборной Франции Сакина Каршауи, вингера Сан-Диего Вейв Дельфин Каскарино, которая в прошедшем сезоне выступала за Лион и другие.

Ознакомиться со всеми забитыми голами можно на Youtube-канале FIFA.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик попал в список номинантов на попадание в команду года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алехандро гарначо

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