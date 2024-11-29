Забитый мяч Гарначо в ворота Эвертона попал в список номинантов на звание лучшего гола года
FIFA объявила претендентов на звание лучшего гола года в мужском и в женском футболе.
На награду имени Ференца Пушкаша будут претендовать, в частности, вингер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо за знаменитый гол в ворота Эвертона, атакующий полузащитник Вест Хэма Мохамед Кудус за забитый мяч Фрайбургу и вингбек Интера Федерико ДиМарко за взятие ворот в матче против Фрозиноне.
На награду имени Марты, которая вручается за лучший гол в женском футболе будут соревноваться, собственно, сама бразильянка Марта, которая защищает цвета Орландо Прайд, нигерийская нападающая Бей ФК Асисат Ошоала, которая номинирована за гол еще в составе Барселоны, полузащитница Арсенала и сборной Англии Беф Мид, левая защитница ПСЖ и сборной Франции Сакина Каршауи, вингера Сан-Диего Вейв Дельфин Каскарино, которая в прошедшем сезоне выступала за Лион и другие.
Ознакомиться со всеми забитыми голами можно на Youtube-канале FIFA.
Напомним, ранее сообщалось, что Довбик попал в список номинантов на попадание в команду года.
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