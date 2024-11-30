Байер без Степанова с трудом одолел Унион

В рамках 12-го тура Бундеслиги леверкузенский Байер встретился с берлинским Унионом.

Матч начался для «фармацевтов» идеально. Уже на 2-ой минуте они открыли счет усилиями Джереми Фримпонга, которому ассистировал Алехандро Гримальдо

Впрочем, в дальнейшем гостей преследовали трудности. Еще в первом тайме они пропустили от Чон у Йона, после чего хозяева умело действовали у своих ворот, не давая создавать опасность.

Лишь на 71-ой минуте Байеру удалось найти «ключ» к воротам Фредерика Реннова во второй раз благодаря забитому мячу Патрика Шика.

Минимальное преимущество леверкузенцев продержалось до самого финального свистка.

17-летний украинский форвард Артем Степанов, который ранее ]дебютировал в Лиге чемпионов, не вышел на поле в данном поединке.

Унион - Байер 1:2

Голы: Чон у Йон, 29 - Фримпонг, 2, Шик, 71

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