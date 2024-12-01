Гвардиола: Нормально, что соперники смеются и издеваются над нами сейчас

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о злорадстве фанатов других команд по поводу формы «горожан» в последних матчах.

По словам специалиста, такая реакция является адекватной и не беспокоит его.

"Это нормально в спорте, что они издеваются и смеются над нашими неудачами. Это нормально. Но по крайней мере есть уважение. Нет жестокости или чего-то подобного. Это является частью того, почему футбол приносит так много эмоций, люди могут смеяться над тобой, когда дела идут не очень хорошо.

Я не сплю так хорошо, как тогда, когда у нас были победы в каждом матче. Я такой же человек, как и четыре года подряд до этого, когда мы выигрывали АПЛ, и в этой ситуации я имею те же сомнения. Сейчас я хочу быть ближе к игрокам, потому что знаю, что они страдают, знаю, что они думают: «О Боже, как мы не смогли выиграть ту игру против Фейеноорда»? Или: «Почему мы не забили, когда у нас был шанс забить Тоттенхэму»? Они страдают. Что я могу сделать, обвинять их? Абсолютно нет», - сказал Гвардиола.

В эти минуты продолжается матч Ливерпуля и Ман Сити. Счет - 0:0

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