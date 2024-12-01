iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола: Нормально, что соперники смеются и издеваются над нами сейчас

Рулевой Ман Сити прокомментировал реакцию фанов других клубов АПЛ на безвыигрышную серию его команды.
Сегодня, 18:11
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о злорадстве фанатов других команд по поводу формы «горожан» в последних матчах.

По словам специалиста, такая реакция является адекватной и не беспокоит его.

"Это нормально в спорте, что они издеваются и смеются над нашими неудачами. Это нормально. Но по крайней мере есть уважение. Нет жестокости или чего-то подобного. Это является частью того, почему футбол приносит так много эмоций, люди могут смеяться над тобой, когда дела идут не очень хорошо.

Я не сплю так хорошо, как тогда, когда у нас были победы в каждом матче. Я такой же человек, как и четыре года подряд до этого, когда мы выигрывали АПЛ, и в этой ситуации я имею те же сомнения. Сейчас я хочу быть ближе к игрокам, потому что знаю, что они страдают, знаю, что они думают: «О Боже, как мы не смогли выиграть ту игру против Фейеноорда»? Или: «Почему мы не забили, когда у нас был шанс забить Тоттенхэму»? Они страдают. Что я могу сделать, обвинять их? Абсолютно нет», - сказал Гвардиола.

В эти минуты продолжается матч Ливерпуля и Ман Сити. Счет - 0:0

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Окон досрочно покинет Альпин перед Гран-при Абу-Даби Окон досрочно покинет Альпин перед Гран-при Абу-Даби
Женская сборная Украины финишировала вне топ-10 на эстафете в Контиолахти Женская сборная Украины финишировала вне топ-10 на эстафете в Контиолахти
Шахтер неожиданно потерял очки в самом конце матча с Рухом Шахтер неожиданно потерял очки в самом конце матча с Рухом
Ливерпуль уверенно переиграл проблемный Манчестер Сити, увеличив преимущество над ним Ливерпуль уверенно переиграл проблемный Манчестер Сити, увеличив преимущество над ним
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира продолжится мужской и женской эстафетами
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров

Последние новости

Формула 121:02
Окон досрочно покинет Альпин перед Гран-при Абу-Даби
Биатлон20:43
Женская сборная Украины финишировала вне топ-10 на эстафете в Контиолахти
Украина20:09
Шахтер неожиданно потерял очки в самом конце матча с Рухом
Европа20:06
Ливерпуль уверенно переиграл проблемный Манчестер Сити, увеличив преимущество над ним
Формула 119:53
Гран-при Катара: Ферстаппен уверенно выиграл гонку, Леклер второй, Пиастри - третий
Европа19:41
Футболист клуба Серии А потерял сознание в матче против Интера
Формула 119:38
"Стоп-энд-гоу" Норриса позволил Ферстаппену очень легко выиграть Гран-при Катара
Европа19:29
1+1 от Беллингема позволили Реалу легко обыграть Хетафе
Легкая атлетика18:59
Магучих - легкоатлетка года в небеговых дисциплинах
Украина18:48
Президент Колоса рассказал, что даст игрокам премию за матч с Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK