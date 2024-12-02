Рома с Довбиком проиграла Аталанте
В рамках 14-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле принимала Аталанту.
Бергамаски смогли добыть положительный результат, обыграв соперника - 2:0.
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В составе Аталанты забили де Рон и Дзаниоло.
Украинский форвард Ромы Артем Довбик провел на поле 62 минуты, за которые не отличился результативными действиями.
В турнирной таблице Серии А Рома идет на 15 месте, имея 13 очков. Аталанта занимает вторую строчку с 31 баллами.
Рома - Аталанта 0:2
Голы: де Рон, 69, Дзаниоло, 89
Рома: Свилар - Манчини, Гуммельс (Эль Шаарави, 74), Ндика - Челик (Салемакерс, 72), Паредес, Кристанте (Суле, 82), Коне, Анхелиньо - Дибала (Залевски, 82), Довбик (Шомуродов, 62).
Аталанта: Карнесекки - Коссуну (Джимсити, 83), Гин, Колашинац - Белланова, де Рон, Эдерсон, Руджери (Куадрадо, 54) - Де Кетеларе (Брешианини, 63), Лукман (Дзаниоло, 64) - Ретеги (Самарджич, 54).
Предупреждения: Дибала, Эль Шаарави - Гин, Колашинац, Дзаниоло
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