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Рома с Довбиком проиграла Аталанте

Украинец не помог команде набрать очки.
Вчера, 23:50
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 14-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле принимала Аталанту.

Бергамаски смогли добыть положительный результат, обыграв соперника - 2:0.

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В составе Аталанты забили де Рон и Дзаниоло.

Украинский форвард Ромы Артем Довбик провел на поле 62 минуты, за которые не отличился результативными действиями.

В турнирной таблице Серии А Рома идет на 15 месте, имея 13 очков. Аталанта занимает вторую строчку с 31 баллами.

Рома - Аталанта 0:2
Голы: де Рон, 69, Дзаниоло, 89

Рома: Свилар - Манчини, Гуммельс (Эль Шаарави, 74), Ндика - Челик (Салемакерс, 72), Паредес, Кристанте (Суле, 82), Коне, Анхелиньо - Дибала (Залевски, 82), Довбик (Шомуродов, 62).

Аталанта: Карнесекки - Коссуну (Джимсити, 83), Гин, Колашинац - Белланова, де Рон, Эдерсон, Руджери (Куадрадо, 54) - Де Кетеларе (Брешианини, 63), Лукман (Дзаниоло, 64) - Ретеги (Самарджич, 54).

Предупреждения: Дибала, Эль Шаарави - Гин, Колашинац, Дзаниоло

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