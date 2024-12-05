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Ливерпуль уверен, что сумеет продлить контракт со своим защитником

Ибраима Конате - важная часть проекта.
Вчера, 22:59
Ибраима Конате / Getty Images
Ибраима Конате / Getty Images

Ливерпуль близок к подписанию нового контракта с Ибраимой Конате, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что текущее соглашение французского защитника заканчивается в 2026 году.

Инсайдер заявил, что Ливерпуль на 100% уверен в том, что Конате подпишет новый контракт. Тренерский штаб видит в защитнике важного игрока нового проекта.

В текущем сезоне Ибраима Конате провел 12 матчей в АПЛ, в которых отличился одним голом и одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что Конате может не сыграть до конца года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ибраима Конате

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