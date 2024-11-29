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Защитник Ливерпуля может больше не сыграть в этом году

Травма Ибраимы Конате может оказаться очень серьезной.
Сегодня, 21:27
Ибраима Конате / Getty Images
Ибраима Конате / Getty Images

Ливерпуль может потерять Ибраиму Конате на значительный срок, пишет The Times.

Напомним, французский защитник получил травму в концовке матча с Реалом, и был вынужден покинуть поле.

"Так обидно получить травму прямо в конце отличной игры в среду вечером.

Сейчас мы начинаем процесс восстановления, но одно я обещаю: я вернусь и снова буду в лучшей форме. Спасибо за потрясающую поддержку на Энфилде", - написал позднее француз в соцсетях.

Ожидается, что Конате точно пропустит матч против Манчестер Сити, однако, есть большая вероятность, что травма защитника намного серьезней.

Ссылаясь на свои источники, издание пишет, что вероятней всего, Конате не вернется на поле в этом году.

Ранее также сообщалось, что Зинченко может покинуть Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ибраима Конате

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