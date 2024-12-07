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Манчестер Сити в меньшинстве не дожал Кристал Пэлас

"Горожане" не смогли начать победную серию после того, как прервали безвыигрышную.
Сегодня, 18:59
Кристал Пэлас - Манчестер Сити / Getty Images
Кристал Пэлас - Манчестер Сити / Getty Images

В рамках 15-го тура АПЛ Кристал Пэлас встретился с Манчестер Сити.

«Орлы» ошеломили номинальных фаворитов уже на 4-ой минуте матча. Даниэль Муньоз отметился вторым голом в трех последних матчах.

На это у «горожан» нашелся свой ответ. Эрлинг Холанд восстановил паритет еще в первом тайме после подачи с фланга от Матеуса Нуньеса.

Второй тайм начался по подобному сценарию, что и первый, правда, Кристал Пэлас забил чуть позже, на 56-ой минуте. После подачи углового мяч в сетку ворот Штефана Ортеги отправил Максанс Лякруа.

После этого Ман Сити снова сумел оправиться. Счет стал равным после гола Рико Льюиса, но вырвать победу коллективу Пепа Гвардиолы не удалось, в частности, из-за удаления того же Льюиса позже.

Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:2

Голы: Муньоз, 4, Лакруа, 56 - Холанд, 30, Льюис, 68

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кристал Пэлас

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