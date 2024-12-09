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Партнер по сборной предложил Погба присоединится к Марселю

Адриен Рабьо хотел бы снова поиграть с Полем.
Сегодня, 16:47
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Полузащитник Марселя Адриен Рабьо предложил Полю Погба присоединится к французскому клубу.

Напомним, что оба игрока вместе играли за Ювентус, хотя, как утверждает Адриен, недостаточно много, а также за сборную Франции.

Погба же после дисквалификации за допинг остался без контракта и сейчас активно ищет себе новый клуб.

Рабьо заявил, что уже неоднократно предлагал Полю присоединится к Марселю, где сейчас строится новый амбициозный проект.

"Это действительно возможно, я бы хотел играть с Полом. У нас была возможность пообщаться с ним в Ювентусе, но мы не так много играли вместе, потому что у него были физические проблемы, но мы пригласили его в Марсель. Проект очень большой, есть амбиции у тренера, у руководства", - приводит слова Рабьо Mundo Deportivo.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ нацелился на "нового Модрича".

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