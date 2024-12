Нойер выбыл до конца года из-за травмы

Во вторник, 10 декабря, Шахтер сыграет с Баварией в рамках Лиги чемпионов.

Главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани сообщил, что голкипер Мануэль Нойер выбыл до января.

По словам специалиста, у вратаря сломано ребро.

"Вероятно, он больше не сыграет в этом году. Мы ожидаем, что он вернется в январе".

