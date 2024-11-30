Футболист Баварии поймали пьяным за вождением
Защитник сборной Канады и Баварии Альфонсо Дэвис был лишен водительских прав сроком на один месяц.
Как сообщает издание The Athletic, футболист управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен полицией в Мюнхене.
Читай также: "Замужем. Люблю мужа": Жена игрока сборной Украины подтвердила примирение с ним после измены
Уровень алкоголя в крови составил 0,6 промилле. Теперь канадцу грозит штраф в 500 евро и запрет на вождение.
Дэвис тренировался в обычном режиме в мюнхенской команде. В субботу, 30 ноября, Бавария сыграет с Боруссия Дортмунд, начало в 19:30 по Киеву.
В нынешнем сезоне Альфонсо провел 17 матчей за мюнхенцев и сделал три голевые передачи.
Напомним, бывший форвард сборной Колумбии сбил человека, управляя автомобилем пьяным.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!