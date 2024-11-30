Футболист Баварии поймали пьяным за вождением

Защитник сборной Канады и Баварии Альфонсо Дэвис был лишен водительских прав сроком на один месяц.

Как сообщает издание The Athletic, футболист управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен полицией в Мюнхене.

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Уровень алкоголя в крови составил 0,6 промилле. Теперь канадцу грозит штраф в 500 евро и запрет на вождение.

Дэвис тренировался в обычном режиме в мюнхенской команде. В субботу, 30 ноября, Бавария сыграет с Боруссия Дортмунд, начало в 19:30 по Киеву.

В нынешнем сезоне Альфонсо провел 17 матчей за мюнхенцев и сделал три голевые передачи.

Напомним, бывший форвард сборной Колумбии сбил человека, управляя автомобилем пьяным.

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